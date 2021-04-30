Убыток «Аэрофлота» вырос в полтора раза

https://static.news.ru/photo/7dba79ba-a998-11eb-b6a1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чистый убыток авиакомпании «Аэрофлот» по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) в первом квартале вырос в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 24,902 млрд рублей. Это следует из отчётности, опубликованной на сайте компании.

Выручка компании за первый квартал 2021 года снизилась на 41,6% и составила 58,873 млрд рублей. Себестоимость продаж снизилась на 33,2%, до 82,343 млрд рублей, — говорится в отчёте.

Положительное влияние на выручку оказало восстановление полётной программы в международном сегменте за счёт роста частотности, возобновления полётов по ряду направлений и расширение полётов на внутренних линиях.

В марте общий объём перевозок группы «Аэрофлот» составил 2,8 млн пассажиров, что на 5,9% ниже, чем в марте прошлого года.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» повысил топливный сбор на внутрироссийские рейсы на 10%. Теперь его стоимость в цене одного билета класса эконом в среднем составит 1650 рублей против прежних 1500. Для рейсов из Москвы в Якутск, Читу или Улан-Удэ стоимость топливного сбора будет 4350 рублей вместо 4200 рублей. Цена сбора для класса комфорт вырастет на 225 рублей, а для тарифов класса бизнес — на 300 рублей.

Сбор не взимается при полётах эконом-классом между Москвой и городами Дальнего Востока. Кроме того, размер топливного сбора не изменился для полётов за границу.