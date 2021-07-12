Авиакомпании могут экстренно перевести на российскую систему бронирования

Компания «РТ-Транском» (совместное предприятие Ростеха и «Сирена-Трэвел») заявила о готовности экстренно перевести отечественные авиакомпании на российскую систему бронирования билетов, говорится в сообщении госкорпорации. По данным ведомства, процедуру можно провести быстро и без сбоев.

В случае необходимости перейти на отечественную платформу получится за сутки. Разработчики уверены, что это не вызовет затруднений в работе с сервисом ни у пассажиров, ни в аэропортах.

Резервная система готова к режиму экстренного перехода в сжатые сроки (до 24 часов). При этом все сервисы по продаже, электронной коммерции, обслуживанию и регистрации пассажиров в аэропортах будут доступны бесшовно, — уточнили в Ростехе.

Система бронирования создана в двух вариантах. Первый, основной, предусмотрен для постепенного планового перехода авиакомпаний, второй же, резервный, разработан для экстренного подключения.

Сейчас компания проводит испытания системы. К участию приглашены крупные перевозчики, такие как Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр», АЛРОСА и другие. Вместе с ними специалисты отрабатывают необходимые организационно-технологические мероприятия, пояснили в Ростехе.

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