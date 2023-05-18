Авиаэксперт рассказал, как западные санкции угрожают жизням простых людей Авиаэксперт Романов назвал дефицит запчастей из-за санкций угрозой для безопасности пассажиров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые авиакомпании, эксплуатирующие самолеты западного производства, не могут из-за санкций получить новые комплектующие, это вопрос уже не политики, а безопасности простых людей, подчеркнул в беседе с «360» специалист по безопасности полетов, экс-командир воздушного судна Александр Романов. По его словам, Запад не осознает все риски, поэтому России нужно открыто говорить о проблеме и искать выход из ситуации.

По данным руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина, из-за санкций в прошлом году российским пилотам пришлось выполнить более двух тысяч авиарейсов на западных самолетах, укомплектованных запчастями с истекшим ресурсом или сроком эксплуатации.

Александр Романов назвал проблему непростой, отметив, что ситуация продолжает ухудшаться.

Это просто огромные цифры и огромная информация. И я считаю, что здесь прогнозы очень сложно давать. Но тем не менее, мое мнение такое, что да — ситуация ухудшается. <...> Надежда на то, что все-таки в ближайшее время структуры, которые ввели санкции, подумают об этом. Потому что здесь уже жизнь и здоровье пассажиров — не политика, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что для улучшения ситуации России необходимо активно поднимать этот вопрос на международном уровне и изучать все нюансы.

Ранее в пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что авиакомпании группы не используют запчасти с истекшим ресурсом и обеспечены необходимыми комплектующими для надежной эксплуатации самолетов.