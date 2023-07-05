Авиаэксперт оценил новый сбор с пассажиров на случай экстренных ситуаций Авиаэксперт Горбачев: новый сбор с пассажиров – в интересах «бедных и несчастных» перевозчиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение для авиапассажиров нового дополнительного сбора с пассажиров на случай экстренных ситуаций является лоббированием интересов перевозчиков, заявил в беседе с НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев. По его мнению, собранные таким образом средства пойдут «в карман» авиакомпаниям.

Все опять пойдет в их же карман. <...> Пошли на поводу у авиакомпаний, мол, они бедные, несчастные, и им надо со страшной силой помогать. Авиакомпаниям и так выделяются колоссальные государственные средства на поддержку, миллиарды. Потом они хвастаются, что с прибылью закончили финансовый год, — подчеркнул эксперт.

Он назвал инициативу «страшным лоббированием авиакомпаний» и призвал их зарабатывать не на излишних сборах с пассажиров, а на чем-то другом.

Ранее госкорпорация «Ростех» выступила с предложением установить для авиакомпаний сбор с пассажиров в размере 150-300 рублей на случай экстренных ситуаций. Согласно инициативе, собранные деньги должны пойти в «резервный фонд поддержки пассажиров» для ускорения возврата средств за билеты в случае банкротств авиакомпаний. Министерство транспорта первоначально отказалось от этой идеи, однако теперь вернулось к ее рассмотрению.