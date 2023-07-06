Авиаэксперт объяснил, почему россияне не откажутся платить новый допсбор Авиаэксперт Синицын назвал некритичным допсбор с россиян за банкротство авиакомпаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея введения дополнительного сбора при покупке авиабилетов, средства от которого пойдут в фонд поддержки пассажиров при форс-мажорах и неожиданных банкротствах авиакомпаний, не изменит ситуацию в сфере воздушных перевозок, считает авиаэксперт Алексей Синицын. В беседе с «360» он назвал предполагаемую сумму нового допсбора в 150-300 рублей некритичной.

Трудно представить ситуацию, что разница в 300 рублей станет критичным моментом в принятии решения о покупке авиабилета. Если бы [речь шла о] 5-10 тысячах рублей, то это, безусловно, сильно ударило бы по авиабизнесу, — высказал мнение специалист.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта РФ по предложению госкорпорации Ростех вернулось к рассмотрению идеи создания фонда поддержки пассажиров, наполняемого за счет введения дополнительного сбора с каждого авиабилета. Основная цель сбора — помочь пассажиру получить возмещение в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств или банкротства авиакомпаний. Кроме того, мера может снизить нагрузку на бюджет при массовых отменах рейсов.

При этом в пресс-службе Минтранса опровергли информацию о создании такого фонда, сообщает издание. В ведомстве заявили, что это нововведение противоречит основным задачам деятельности отрасли, а потому ведущие российские перевозчики выступают против подобного шага. Как заверили в министерстве, там совместно с Росавиацией внимательно следит за финансово-экономическим состоянием авиакомпаний.

В настоящее время условия, которые могли бы ухудшить экономическое положение перевозчиков, отсутствуют. В связи с этим поводов для создания такого фонда сейчас нет, — подчеркнули в Минтрансе.

Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев заявил, что введение для авиапассажиров нового допсбора на случай экстренных ситуаций является лоббированием интересов перевозчиков. По его мнению, собранные таким образом средства пойдут «в карман» авиакомпаниям.