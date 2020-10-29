АУЕ внесли в перечень запрещённых экстремистских организаций

АУЕ включили в перечень запрещённых экстремистских организаций, чья деятельность запрещена на территории РФ. Об этом сообщает Минюст России.
АУЕ расшифровывается как «арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство». Это движение и криминальная субкультура, распространённая среди подростков, последователи которой романтизируют тюремную и уголовную эстетику.
Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским в середине августа. В МВД опасаются, что его участники могут становиться «боевой единицей» для проведения митингов и последующих массовых беспорядков, писал NEWS.ru.