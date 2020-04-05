АТОР предложил отсрочить выплаты туристам за отменённые туры до 2022 года

https://static.news.ru/photo/f8c08ace-1230-11ea-b5a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству оценить новый комплекс мер по поддержке туриндустрии в связи с распространением коронавируса.

Соответствующее письмо, содержащее меры по поддержке и выездного, и внутреннего организованного туризма направлено премьер-министру Михаилу Мишустину и замминистра экономического развития Сергею Галкину.

АТОР предлагает согласовать заморозку выплат туристам за аннулированные туры до 2022 года, сопроводив её выдачей депозитного сертификата, подтверждающего сохранение средств клиента у туроператора и возможность их использования в определённый период времени.

Принуждение туроператора к одномоментной выплате средств за тур приведёт к вынужденной остановке деятельности и как следствие — неисполнению обязательств перед теми туристами, которые готовы переносить сроки тура, — отмечается в письме.

В письме ассоциации также подчёркивается, что убытки российских туроператоров достигли миллиардов рублей, а при прибавлении величины неполученных доходов будет исчисляться сотнями миллиардов рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв сообщил, что российские туристы, которые купили путёвки за рубеж и по России, получат полную денежную компенсацию после того, как будет принят закон о дополнительных полномочиях кабмина в условиях ЧС.