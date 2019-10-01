https://static.news.ru/photo/65dbfdfc-8297-11e9-9cd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Москве во вторник, 1 октября, атмосферное давление в Москве достигло «барического дна» и побило рекорд 1954 года. Об этом сообщил научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас фактическое давление 730,6 мм рт. ст., это уже ниже, чем было в 1954 году — 733 мм рт. ст. Это рекорд именно для 1 октября, — цитирует синоптика АГН « Москва ».

Как ранее писал News.ru, в Москве 1 октября ожидается пасмурная, но тёплая погода. Температура воздуха днём составит 17 градусов. При этом до обеда будет идти непрерывный дождь. В ночь на 2 октября должно похолодать до плюс пяти градусов, однако в дневное время вновь потеплеет до 16 градусов.