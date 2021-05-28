Астролог предупредил, когда нужно сделать все важные покупки

Все важные покупки нужно сделать до 30 мая, когда наступит ретроградный Меркурий 2021. Он продлится до 12 июля — в этот период лучше не покупать ничего дорогого, предупредил издание «Главред» астролог Влад Росс.
Он также предостерёг от планирования важных дел, связанных с бумагами. В те полтора месяца, пока будет ретроградный Меркурий, могут взрываться «информационные бомбы», считает эксперт.
До середины лета нас ждёт информационно насыщенный период, — подчеркнул Росс.
Мнение астролога разделили его коллеги: они также не советуют в период хотя бы между 30 мая — 23 июня начинать новые проекты, подписывать важные бумаги, вступать в брак и заводить серьёзные отношения.
Также они не рекомендуют начинать работать на новом месте, менять место учебы и отправляться в длительные поездки.
Ранее кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко заявила, что не стоит связывать свои неудачи с периодом лунного затмения. По её словам, сообщение о нём может оказать сильное психологическое влияние на впечатлительных людей. Чтобы не подвергать себя лишним переживаниям, эксперт рекомендует критически относиться к получаемой информации.