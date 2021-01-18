Аспиранта Мифтахова признали виновным в нападении на офис «Единой России»

https://static.news.ru/photo/397594c6-5973-11eb-b750-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН Москва

Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова признали виновным в нападении на офис партии «Единая Россия». Аналогичный вердикт вынесли в отношении других фигурантов дела. Решение в понедельник, 18 января, вынес Головинский районный суд.

Анархиста Мифтахова обвиняют в якобы нападении на офис «Единой России» в январе 2018 года, хотя сам он категорически отрицает вину. Изначально силовики подозревали его в изготовлении взрывчатки, но в итоге оставили только «хулиганство группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 213 УК). С февраля 2019 года он содержится в СИЗО. Суд не решился отпустить молодого учёного на волю, даже несмотря на более чем 1700 поручительств.

Также по делу о нападении на офис партии власти в Москве обвиняемыми проходят активисты Андрей Ейкин и Елена Горбань. Их вместе с Мифтаховым в итоге признали виновными в хулиганстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

Обвинение просит, чтобы анархиста и аспиранта посадили на шесть лет. Для остальных фигурантов прокурор запросил назначение условных сроков. Подсудимые и их адвокаты попросили об оправдании.

Наказание будет названо в заключительной части судебного акта, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге около приёмной политической партии «Единая Россия» активистки движения «Весна» устроили акцию в поддержку арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова.