Асмус высказалась о версиях её развода с Харламовым

https://static.news.ru/photo/c4c0cfa0-b621-11ea-b333-fa163e074e61_660.jpg Фото: asmuskristina/instagram.com

В Интернете появилось множество версий развода Кристины Асмус и Гарика Харламова и актриса вынуждена на них реагировать.

Как сообщает «МК», происходящее Асмус сильно забавляет, она не собирается «отбирать» микрофон у подписчиков. Актриса готова выслушать все версии её развода.

Обожаю диванные теории заговора, скандалы, интриги, расследования, — цитирует издание её сообщение в Instagram.

Отмечается, что многие говорят о хайпе, припоминают ей фильм «Текст», считают происходящее предсказуемым или вовсе говорят, что она была замужем «только из-за денег». При этом Асмус не собирается рассказывать о разводе и раскрывать какие-то подробности своей личной жизни.

Ранее звёзды одновременно опубликовали в своих аккаунтах Instagram посты, в которых признались, что их больше ничего не связывает. Асмус и Харламов пообещали сохранить тёплые отношения ради их общей дочери. Но при этом они подчеркнули, что совместно жить больше не могут.

Как писал NEWS.ru, соведущая телепередачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова назвала заявление Гарика Харламова и Кристины Асмус о расторжении брака попыткой хайпануть.

Позже ведущий Comment Out Владимир Маркони заявил, что юморист Гарик Харламов и его супруга Кристина Асмус стали новыми гостями его YouTube-шоу. Звёздная пара не разводится. Это было одно из заданий.