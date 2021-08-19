Арестованный блогер Хованский заявил о невиновности

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Таганский районный суд Москвы принял решение о назначении штрафов компании Facebook. Организация должна будет заплатить в общей сложности 17 млн рублей. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы столичных судов.

На сервис было составлено четыре протокола. Два из них по статье об отказе от удаления информации, обязанность удаления которой предусмотрена законом (ч.2 ст.13.41 КоАП), по ним компанию оштрафовали на 3...