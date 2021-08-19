Арестованный блогер Хованский заявил о невиновности
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:21, 19 августа 2021
Юрий ХованскийФото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Блогер Юрий Хованский, которого обвиняют в оправдании терроризма за исполнение песни, надеется на прекращение дела. Об этом он написал из СИЗО в письме, которое опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.
Включение меня в список террористов было предсказуемо, ровно как и решение суда по продлению. Произошло вот что: следствие и суд поняли, что жидко о********* со сроками давности и запихнули в СИЗО невиновного, — заявил Хованский.
Он считает, что следователи затягивают дело и пытаются обвинить его хоть в чём-то, чтобы не потерять должности. Хованский надеется, что дело прекратят, его отпустят и выплатят ему компенсацию. Также он рассказал, что занимается спортом: худеет, но чувствует себя всё хуже из-за изоляции. Возможно, напишет книгу для издательства «АСТ».
Хованский просит его ждать и завершает письмо лозунгом No pasaran! [«Не пройдут!»].
Ранее Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма, а затем арест продлили до 8 сентября.
Хованского задержали 8 июня по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Поводом послужила песня про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней был ранее опубликован в Сети.