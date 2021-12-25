Арестованные участницы Pussy Riot Алёхина и Штейн объявили голодовку

Участницы скандально известной по акции 2012 года в храме Христа Спасителя группы Pussy Riot Люся Штейн и Мария Алёхина объявили голодовку с требованием поместить их в одну камеру. Девушки отбывают административный арест в спецприёмнике в Сахарово за «пропаганду нацистской символики», передаёт Telegram-канал «Карточный домик: Москва».

Осуждённых поместили в разные камеры и не разрешают им общаться, гулять их выводят в разное время, а за попытку переписки угрожают административной ответственностью за неисполнение законного требования полицейских. Данные условия, по мнению женщин, не имеют под собой правовой основы.

Алёхина рассказала, что её арест связан с фотографией, опубликованной в Instagram в 2015 году, на которой изображены свастика и Лукашенко. Она должна провести под арестом 15 суток. Муниципальному депутату Людмиле Штейн предъявили обвинение на основании её изображения с фуражкой СС, опубликованного в 2018 году. Девушка заявила, что это просто «чей-то фан-арт и фотошоп». Ей определено административное наказание на 14 суток.

Ранее сообщалось о задержании участницы группы Pussy Riot Марии Алёхиной возле её дома в Москве. Адвокат задержанной Даниил Берман заявил, что причина может быть связана с задержанием другого члена объединения — Люси Штейн.