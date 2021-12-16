В Москве задержали участницу Pussy Riot Алехину

Полицейские задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алёхину возле её дома в Москве. Об этом ТАСС рассказал её адвокат Даниил Берман, добавив, что ему неизвестна причина задержания, однако она может быть связана с задержанием другой участницы арт-группы, Людмилы Штайн.

Алёхину задержала полиция у её дома, сейчас ее везут в отделение. Возможно, это как-то связано с задержанием Людмилы Штейн чуть ранее, — цитирует Бермана агентство.

Ранее сегодня в Москве на выходе из собственного дома задержали муниципального депутата Басманного района Москвы и участницу Pussy Riot Людмилу Штейн. Ей предъявили обвинение в демонстрации нацистской или экстремистской символики.

Штейн и Алехина ранее были приговорены к ограничению свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе этого года в Москве. Алёхину признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм.

По версии следствия, из-за призывов Алёхиной и других обвиняемых людей по данному делу граждане пришли на несогласованную акцию 23 января. При этом среди них могли быть больные коронавирусом. Тем самым была «создана угроза массового заболевания».

Согласно приговору, в течение года Алёхиной необходимо находиться дома с 22:00 до 06:00. Кроме того, Алёхиной нельзя выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях.