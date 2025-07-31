Аппетитные лепешки и никакой возни: готовим грузинские чвиштари с сулугуни

Чвиштари — это традиционные грузинские лепешки из кукурузной муки с расплавленным сулугуни внутри. Они получаются ароматными, с золотистой корочкой и тягучей сырной начинкой.

Чтобы приготовить чвиштари, возьмите около 200 граммов кукурузной муки, добавьте щепотку соли и примерно 100 мл теплой воды, замесив плотное, но эластичное тесто. Когда масса станет однородной, добавьте 150 граммов натертого сыра сулугуни — он должен равномерно распределиться по тесту.

Сформируйте небольшие лепешки руками и обжарьте их на сухой разогретой сковороде с антипригарным покрытием или с каплей масла, готовя по 3–4 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки. Чвиштари особенно вкусны горячими, пока сыр внутри еще тянется.

Это блюдо идеально сочетается с мацони, ткемали или свежими овощами. Грузинские лепешки чвиштари с сулугуни подойдут как для сытного завтрака, так и для легкого ужина, при этом не требуют сложных ингредиентов.

Есть еще один несложный вариант лепешки на скорую руку — предлагаем приготовить ее из картошки и сыра по нашему рецепту.