Апогей бегового сезона: в столице прошёл Московский марафон

20 сентября в центре столицы в восьмой раз состоялся Московский марафон с участием нескольких десятков тысяч человек. В рамках крупнейшего спортивного мероприятия прошли забеги на 42,2 км и 10 км.

В марафоне приняли участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Среди них были сотрудники сотен столичных компаний. Марафонцы пробежали через набережные Москвы-реки, Крымский мост, Садовое и Бульварное кольца, по Тверской улице, Театральному проезду и у стен Кремля.

Мероприятие прошло с соблюдением мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, зрителям было рекомендовано воздержаться от поддержки марафонцев на старте и финише.

Самые яркие изображения участников забегов — в фотогалерее NEWS.ru.