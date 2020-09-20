Апогей бегового сезона: в столице прошёл Московский марафон

20 сентября в центре столицы в восьмой раз состоялся Московский марафон с участием нескольких десятков тысяч человек. В рамках крупнейшего спортивного мероприятия прошли забеги на 42,2 км и 10 км.
В марафоне приняли участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Среди них были сотрудники сотен столичных компаний. Марафонцы пробежали через набережные Москвы-реки, Крымский мост, Садовое и Бульварное кольца, по Тверской улице, Театральному проезду и у стен Кремля.
Мероприятие прошло с соблюдением мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, зрителям было рекомендовано воздержаться от поддержки марафонцев на старте и финише.
Самые яркие изображения участников забегов — в фотогалерее NEWS.ru.
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Станислав Красильников/ТАСС
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Алексей Куденко/РИА Новости
Артем Геодакян/ТАСС
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Максим Блинов/РИА Новости
Григорий Сысоев/РИА Новости
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
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