Анна Шафран раскрыла детали «ухода» из шоу Соловьёва

https://static.news.ru/photo/b5a42654-ba0c-11ea-9e54-fa163e074e61_660.jpg Анна Шафран Фото: Shafran.Anna/facebook.com

Соведущая Владимира Соловьёва по программе «Полный контакт» Анна Шафран объяснила, почему ушла из программы. По её словам, предложение уволить её поступило от самого журналиста, она лишь согласилась на него. Детали разлада с коллегой по эфиру она раскрыла в интервью телеведущей Ксении Собчак.

Во-первых, я не уходила из программы. Мне было предложено её покинуть. Это было предложение Владимира Рудольфовича. Для меня это было неожиданностью, откровенно вам говорю, — отметила Шафран.

Она пояснила, что им с Соловьёвым «стало тесно в студии». Их совместная работа над смыслами исчерпала себя, считает Шафран. При этом она отказалась вдаваться в подробности разногласий с коллегой, отметив, что всё, что она говорит о нём, «обусловлено не его влиянием, а чувством благородства и благодарности».

Ранее NEWS.ru писал, что разногласия между Шафран и Соловьёвым возникли из-за закона, связанного с единым регистром населения. По мнению журналистки, закон, о котором идёт речь, является опасным и было бы правильно провести парламентские слушания, чтобы обсудить его спорные моменты, такие, как «внутренние утечки, мошенники и глобальная угроза».

Сам Соловьёв, комментируя уход соведущей, назвал это «повышением» и отметил, что журналистке пора уже подумать о ведении собственных авторских программ.