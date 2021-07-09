Анна Кузнецова: удалёнка снизила качество образования школьников

Родители школьников сообщают о снижении качества образования на удалёнке у их детей. Ученики получили менее серьезные и глубокие знания, к тому же их здоровье ухудшилось, рассказала «Известиям» Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Данные опроса НМИЦ здоровья детей Минздрава России говорят о том, что дистанционное обучение повлияло на здоровье многих школьников. Это ухудшение зрения, плохой сон и головные боли, иные процессы, — добавила она.

По мнению Кузнецовой, такое обучение никому не нужно. Хотя она и понимает, что это было необходимо в связи с эпидемической обстановкой, но выражает надежду, что такое больше не произойдёт.

Омбудсмен подчеркнула, что «ни о каком качестве образования не может быть речи», когда у детей в некоторых семьях нет технических средств, с помощью которых нужно учиться. Она также посетовала, что в школах не хватает психологов.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости ликвидировать дистанционное образование в российских школах. По мнению депутата, подобное образование лишает страну будущего.