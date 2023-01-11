Андрей Пивоваров вышел на связь впервые с 30 декабря

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Андрей Пивоваров

Бывшего директора «Открытой России» (британская НПО Open Russia Civic Movement признана властями РФ нежелательной организацией) Андрея Пивоварова, которого этапировали из исправительной колонии № 2 Краснодарского края в Волгоград, впервые с 30 декабря вышел на связь. В Telegram-канале «Команда Пивоварова» опубликовали текст письма политика от 9 января, которое он отправил из Мичуринска Тамбовской области.

Меня сегодня сняли с этапного вагона, завтра заберут обратно; продолжу путь пока в неизвестном направлении, но, скорее всего, в Ленинградскую область или Карелию. Сколько еще городов у меня на пути, не говорят, с 30 декабря я просто еду. Новый год встретил в Волгограде, — написал Пивоваров.

Экс-директор «Открытой России» также добавил, что в Волгограде у него забрали бритву и шнурки, на просроченный кефир составили акт об уничтожении, а в Воронеже все это разрешили, но отобрали шахматы и коврик для занятий спортом.

По словам Пивоварова, на нынешнем участке этапа вместе с ним едут еще трое. Два бывших рецидивиста и тихая девушка 25 лет с малиновыми волосами, осужденная по статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее местонахождение политика, отбывающего срок по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации, оставалось неизвестным. Его этапировали в неизвестном направлении.

Экс-глава «Открытой России» был задержан в середине лета в Санкт-Петербурге. В августе 2022 года его коллегу Лию Милушкину приговорили к 10,5 года колонии общего режима по статье о сбыте наркотиков. Ей предоставили отсрочку до 2024 года, так как у нее есть малолетние дети. Адвокат настаивал, что вещества женщине подбросили.