Экс-глава «Открытой России» Пивоваров останется под арестом

Бывший руководитель «Открытой России» (одноименные британская и американская организации признаны в России нежелательными) Андрей Пивоваров останется под арестом. Такое решение было принято Краснодарским краевым судом, отклонившим жалобу защиты на продление срока нахождения под стражей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Сегодня была рассмотрена жалоба защиты Пивоварова на решение о продлении ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В удовлетворении жалобы было отказано, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пивоварова задержали в середине лета в Петербурге, после этого он был доставлен в Краснодар, где находится в СИЗО в связи с уголовным делом об участии в деятельности нежелательной организации. В октябре, как сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, последовало решение Октябрьского суда Краснодара о продлении срока заключения.

По словам Бадамшина, Пивоваров обвиняется в руководстве нежелательной организацией. В тексте обвинения говорится о размещении 30 публикаций в его аккаунте в Facebook. Сам Пивоваров все обвинения отвергает. Как считает защита, оснований для продления его содержания под арестом нет.

Однако согласно документам краевого суда, фигурант уголовного дела не единожды имел административные правонарушения «за участие в деятельности нежелательной организации», что является обязательным условием для обвинения по данной статье.

Ранее решением Псковского районного суда экс-главу местного отделения «Открытой России» Лию Милушкину приговорили к 10,5 года колонии общего режима — её обвинили в распространении наркотиков.

В 2017 году Генпрокураторой были признаны нежелательными в РФ три иностранных НКО, связанных с «Открытой Россией»*, так как они занимаются проведением в стране «специальных программ и проектов в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными». Следствие связывает деятельность НКО с личностью экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.