Экс-главу псковской «Открытки» приговорили с 10,5 года колонии

Псковский районный суд приговорил к 10,5 года колонии общего режима экс-главу местного отделения «Открытой России» (британская НПО Open Russia Civic Movement признана российскими властями нежелательной организацией) Лию Милушкину. Её обвинили в сбыте наркотиков, а адвокат настаивал, что вещества ей подбросили. Об этом в Telegram сообщил координатор общероссийского общественного движения «Голос» в Псковской области Владимир Жилинский.

При этом женщине предоставили отсрочку до 2024 года, так как у неё есть малолетние дети. Её мужу Артёму, которого обвинили в сбыте наркотиков и поджоге, назначили 11 лет колонии общего режима. После оглашения приговора мужчина сломал скамейку в «клетке» в зале суда.

Прокуратура запрашивала для Милушкиной 12 лет колонии общего режима, а для мужа — 16 лет колонии строгого режима.

Активисты не признали вину, а их адвокаты сообщали, что наркотики их подзащитным подбросили. Свидетели в суде отрицали свои показания о виновности подсудимых.

«Медуза» (признана российскими властями иноагентом) пишет , что, по версии следствия, супруги распространяли наркотики в контейнерах из «Киндер-сюрпризов». Такой вывод они сделали, проанализировав вещдоки, которые якобы нашли в ходе обыска. При этом на самих контейнерах не обнаружили отпечатков пальцев обвиняемых.

Кроме того, ещё до возбуждения уголовного дела при задержании Милушкина на митинге полицейский пообещал ему, что «в следующий раз у него будет десяток граммов на кармане».

Ранее суд оставил под стражей бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Его обвиняют по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). Активиста задержали 31 мая в аэропорту Пулково и доставили в СКР для допроса по делу об участии в нежелательной организации, а также о пропаже донатов, отправленных Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией) Алексея Навального. Для этого силовики остановили вылет самолёта, направлявшегося в Варшаву.