Экс-главу псковской «Открытки» приговорили с 10,5 года колонии

Псковский районный суд приговорил к 10,5 года колонии общего режима экс-главу местного отделения «Открытой России» (британская НПО Open Russia Civic Movement признана российскими властями нежелательной организацией) Лию Милушкину. Её обвинили в сбыте наркотиков, а адвокат настаивал, что вещества ей подбросили. Об этом в Telegram сообщил координатор общероссийского общественного движения «Голос» в Псковской области Владимир Жилинский.
При этом женщине
Прокуратура запрашивала для Милушкиной 12 лет колонии общего режима, а для мужа — 16 лет колонии строгого режима.
Активисты не признали вину, а их адвокаты сообщали, что наркотики их подзащитным подбросили. Свидетели в суде отрицали свои показания о виновности подсудимых.
«Медуза» (признана российскими властями иноагентом)
Кроме того, ещё до возбуждения уголовного дела при задержании Милушкина на митинге полицейский пообещал ему, что «в следующий раз у него будет десяток граммов на кармане».
Ранее суд оставил под стражей бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Его обвиняют по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). Активиста задержали 31 мая в аэропорту Пулково и доставили в СКР для допроса по делу об участии в нежелательной организации, а также о пропаже донатов, отправленных Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией) Алексея Навального. Для этого силовики остановили вылет самолёта, направлявшегося в Варшаву.