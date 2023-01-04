Осужденного политика Пивоварова не могут найти с 30 декабря

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Андрей Пивоваров

Местонахождение политика Андрей Пивоваров, отбывающего срок по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации, неизвестно с 30 декабря. Его этапировали в неизвестном направлении, сообщают сторонники политика в Telegram-канале.

Андрею не дали возможности позвонить, чтобы сообщить о том, где он находится и всё ли с ним в порядке. Сотрудники ФСИН называли Андрею несколько городов, где он может оказаться: Волгоград, Воронеж и Саратов, но уточняли, что это не конечная точка маршрута, отказываясь говорить, куда его везут, — пишут сторонники Пивоварова

При этом в новогодние праздники все СИЗО закрыты для посещения, поэтому невозможно проверить, находится ли политик в одном из упомянутых городов. Знакомые Пивоварова отмечают, что по закону он должен отбывать наказание в одной из колоний Ленинградской области.

Экс-глава «Открытой России» (британская НПО Open Russia Civic Movement признана властями РФ нежелательной организацией) Андрей Пивоваров был задержан в середине лета в Петербурге. В августе 2022 года его коллегу Лию Милушкину приговорили к 10,5 года колонии общего режима по статье о сбыте наркотиков. Ей предоставили отсрочку до 2024 года, так как у нее есть малолетние дети. Адвокат настаивал, что вещества женщине подбросили.