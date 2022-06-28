Аналитик призвал национализировать торговые сети в России Аналитик Анфиногенов призвал национализировать торговые сети в России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Ретейлеры просят у государства льготы для поддержания бизнеса, однако практически все торговые сети в России принадлежат предпринимателям из других государств, а значит еры поддержки никак не скажутся на розничной цене товаров, заявил независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов. В связи с этим он призвал перевести сети в «российскую юрисдикцию», передает АБН.

Вся экономика Российской Федерации не сильно волнует сети, потому что их задача — показать своим акционерам, что они эффективны с точки зрения заработка в иностранной валюте. Я считаю, что вот это нытье о снижении налогового бремени на сетевой ретейл в РФ — это мера неверная. Верная мера — это перевести все сети в российскую юрисдикцию, чтобы они перестали вообще оглядываться на Запад и чтобы они жили в экономике РФ, — пояснил Анфиногенов.

По его словам, ретейлеры жалуются на проблемы с логистикой и другие трудности. В связи с этим они просят снизить НДС, прогнозируя уменьшение розничной стоимости от 10% до 20%. Однако, считает аналитик, льгота не приведет к положительному результату, так как за всю историю существования капиталистической России еще не было прецедента, при котором торговые сети снизили бы цены.

Ранее вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Сергей Кузнецов, комментируя сообщения о риске возникновения дефицита туалетной бумаги в мире, заявил, что России подобное не грозит. Кузнецов подчеркнул, что повышенного ажиотажа вокруг туалетной бумаги у российских потребителей «не будет и не должно быть».