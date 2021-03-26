Эксперт в сфере ретейла призвал не бояться дефицита туалетной бумаги в РФ

https://static.news.ru/photo/327228de-8e60-11eb-a3db-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Сергей Кузнецов, комментируя сообщения о риске возникновения дефицита туалетной бумаги в мире, заявил, что России подобное не грозит.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на представителя компании по поставкам сырья для санитарных товаров сообщили, что рост спроса на морские перевозки и нехватка грузовых судов могут привести к дефициту туалетной бумаги в мире. Кузнецов в беседе с «Москвой 24» отметил , что даже если эта информация имеет под собой какую-то почву, России эта ситуация не коснётся, так как все предприятия в РФ фактически работают на отечественном сырье.

Доля иностранной туалетной бумаги на российском рынке просто мизерная. Фактически весь этот товар производится на территории Российской Федерации, — констатировал эксперт.

Кузнецов подчеркнул, что повышенного ажиотажа вокруг туалетной бумаги у российских потребителей «не будет и не должно быть».

Ретейлеры находятся в тесном контакте с производителями. Если может произойти что-то серьёзное, производители всегда информируют о подобных возможностях. Но никаких подобных сигналов, насколько я понимаю, никому не поступало, — заключил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что России грозит дефицит дорогостоящих лекарств. Во Всероссийском союзе пациентов пояснили, что федеральная программа по закупке таких медпрепаратов проседает из-за недостаточного финансирования.