Пациентов предупредили о грядущем дефиците дорогих лекарств

https://static.news.ru/photo/35de010c-8c42-11eb-a8ea-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Федеральная программа по закупке дорогостоящих лекарств проседает из-за недостаточного финансирования. К такому мнению пришёл Всероссийский союз пациентов.

Аргументы в пользу грядущего дефицита препаратов изложены общественниками в письме к председателю Совфеда Валентине Матвиенко. В обращении речь идёт о программе по 14 высокозатратным нозологиям, пишут «Известия». По ней получают лекарства, в частности, больные гемофилией и рассеянным склерозом.

Некогда успешная медицинская программа грозит превратиться в источник серьёзных проблем из-за отсутствия взвешенных и адекватных решений по финансированию лечения включённых в эту программу нозологий, — говорится в обращении к Матвиенко.

Согласно данным общественников, в прошлом году дефицит программы составил 8 млрд рублей и на лекарства было выделено 62 млрд рублей вместо 70. В этом году количество пациентов увеличилось, и на финансирование программы требуется уже 82 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что регионы России получат от Минздрава документы, которые предписывают оказывать помощь людям с ВИЧ вне зависимости от их прописки, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.