Честные глаза, вспоминаю с «Амурсталью»: странные новости по делу Фургала

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится под следствием без малого год. Недавно он в тяжёлой форме перенёс коронавирус в СИЗО, а на днях его сын поделился своими размышлениями об истинных причинах уголовного преследования отца. NEWS.ru собрал новые подробности дела Фургала.

Сын хабаровского экс-губернатора Антон Фургал заявил , что уголовное преследование его отца сфабриковано. По его словам, дело против отца возбудили в отместку за нежелание продавать компанию «Амурсталь» Китаю. Фургал-младший утверждает, что бывший глава региона сопротивлялся этим планам, поэтому в июле прошлого года был арестован и находится в СИЗО по сей день.

Сам Фургал озвучивал похожую версию полтора месяца назад. Он назвал своё уголовное дело заказным и заявил, что у следствия нет никаких доказательств его причастности к преступлениям. Он считает, что между его преследованием и конфликтом на предприятии «Амурсталь» есть прямая связь. По его словам, другой фигурант, Николай Мистрюков, на момент возбуждения дела владел 25% акций «Амурстали», которые уже после ареста отдал Павлу Бальскому. Последний на сегодняшний день владеет 75% акций предприятия.

Недавно бывший член ОНК Москвы Марина Литвинович сообщила , что у Фургала ухудшилось состояние здоровья после перенесённого коронавируса. Сначала об этом говорили его адвокаты, но пару дней назад высказались даже врачи СИЗО «Лефортово». Медики запретили ему участвовать в заседаниях суда, в том числе по видеосвязи.

Зная этих врачей, могу сказать, что должно случиться что-то экстраординарное, чтобы они запретили Фургалу участвовать в судебных заседаниях даже по видеосвязи. Значит, он действительно плох. И тут возникает вопрос: почему его не привили от коронавируса, когда он этого просил? Просил начиная с декабря 2020-го! Писал много раз заявления на имя начальника СИЗО, просил через членов ОНК, — написала она.

Марина Литвинович marina.litvinovich/facebook.com

Ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников сообщал также, что у Фургала «постковидный синдром», который выражается в двусторонней пневмонии, а в СИЗО ему не выдают нужных медикаментов.

Он вышел, был довольно уставший, присутствует одышка <...>, похудел на четыре килограмма за время нахождения в больнице, хотя внешне не особо видно, — сказал правозащитник во время прямого эфира в Instagram.

26 мая Мосгорсуд рассмотрел апелляцию защиты Фургала на продление ему ареста. Обвиняемый, несмотря на плохое самочувствие, участвовал в заседании по видеосвязи. Экс-чиновник заболел коронавирусом в начале апреля, его перевели из «Лефортово» в больницу при «Матросской Тишине». 21 апреля адвокаты сообщили, что Фургал поправился.

5 июня должно состояться очередное заседание по продлению стражи Сергею Фургалу. Адвокаты надеются, что суд отпустит их подзащитного под домашний арест.

Следствие предъявило окончательное обвинение Фургалу в начале февраля. Сейчас он знакомится с материалами дела.

Сергей Фургал Сергей Булкин/NEWS.ru

28 мая «Коммерсант»о проведённом исследовании в рамках дела Фургала. Следственный комитет впервые применил «новейшую методику» проверки достоверности показаний обвиняемого. Исследование проводилось на основе трёхчасового допроса, во время которого Фургалу было задано полсотни вопросов. Допрос фиксировался на видео, которое потом исследовали эксперты с помощью двух программ. Интерпретация ответов бывшего губернатора была поручена комиссии из психолога, психиатра, лингвиста и специалиста в области наркологии и сексологии. Эксперты пришли к выводу о неискренности Фургала. Они отметили, что он пытался дискредитировать претензии следователей, путался в своих ответах, использовал сарказм и насмешки, когда говорил, например, о показаниях Николая Мистрюкова. Адвокат обвиняемого Сергей Гроза, в свою очередь, назвал исследование опасным прецедентом и предположил, что таким образом следователи пытаются компенсировать отсутствующие доказательства «квазинаучными экспериментами».

Фургал был арестован 10 июля 2020 года по обвинению в организации убийств. Он обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме.