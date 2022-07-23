Американскую РСЗО HIMARS признали «сложной целью» для российских солдат «Известия»: РСЗО HIMARS являются сложной целью, но ВС России научились уничтожать их

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS стали сложной целью для российских солдат, признался военный эксперт Дмитрий Болтенков. В разговоре с «Известиями» он объяснил, что сложность в уничтожении данных систем заключается в том, что их тяжело отследить. При этом Болтенков добавил, что ВС России уже научились находить и уничтожать HIMARS.

Конечно, американская РСЗО с корректируемыми ракетами — это сложная цель. И на первых порах сработал эффект неожиданности. Но сейчас ВС РФ уже накопили опыт. И российские специалисты сегодня понимают, как обнаруживать HIMARS, а также как организовывать противовоздушную оборону объектов. И с успехом реализуют эти знания, — заявил Болтенков.

Он подчеркнул, что ВСУ очень бережно относятся к HIMARS, работая по принципу «ударил — беги». Так, украинские военные наносят удар, а после тут же уезжают с точки, чтобы остаться незамеченными. Болтенков сомневается в том, что ущерб, который военнослужащие ВСУ могут нанести российской армии с помощью этих реактивным систем, станет существенным.

Понятно, что шесть реактивных снарядов, даже с коррекцией по GPS, вряд ли смогут нанести большие потери частям и подразделениям ВС РФ. Поэтому командование ВФУ старалось бить только по важным объектам инфраструктуры или складам, — резюмировал эксперт.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ выпустили по городу Стаханову одну ракету из РСЗО HIMARS. По информации ведомства, обстрел был осуществлен поздно вечером в пятницу. Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует.