Захар Чайченко

Американскую РСЗО HIMARS признали «сложной целью» для российских солдат «Известия»: РСЗО HIMARS являются сложной целью, но ВС России научились уничтожать их

23 июля 2022 в 12:21

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS