Американский бульдог погиб во время авиаперелета из Китая в Россию

https://static.news.ru/photo/b82afcfc-7381-11eb-92c7-96000091f725_660.jpg Фото: Bryan Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Московском аэропорту «Шереметьево» в багажном отделении самолёта, прилетевшего из Китая был обнаружен мёртвый американский бульдог. Об этом рассказал начальник отдела ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте Сергей Берека.

Специалист рассказал, что самолёт принадлежит авиакомпании «Аэрофлот». Этим рейсом летели двое четвероногих. Вторая собака — породы чау-чау — прибыла невредимой.

Да, такое происходит. Достаточно редко, и это нас радует, что редко. К сожалению, такие ситуации бывают. Связаны они, как правило, либо с неправильной упаковкой и транспортировкой животного, либо с неподготовленностью животного, — цитирует Береку «Пятый канал».

Он добавил, что погибшая собака изолирована, по факту происшествия составлены соответствующие документы. Труп животного направлен в лабораторию для выяснения причин смерти, а также проверки на наличие у него каких-либо заболеваний. Также Берека предположил, что животное могло погибнуть из-за особенности породы — плоскомордные собаки, к которым относятся бульдоги, плохо переносят перепады давления на высоте.

Это не первый скандал, связанный с условиями перевозки животных авиакомпанией. Ранее NEWS.ru писал о гибели двух кошек, летевших рейсом «Аэрофлота». Также широкий резонанс получила история с толстым котом Виктором, которого перевозчик отказался посадить в салон из-за лишнего веса.