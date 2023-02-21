Американские БПЛА в начале СВО опасались приближаться к Крыму Flightradar: американские беспилотники в начале СВО опасались приближаться к Крыму

Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США опасались приближать свои стратегические беспилотники RQ-4 Global Hawk к Крыму на расстояние менее 120 км в начале российской спецоперации (СВО). Сейчас они приближаются к полуострову на расстояние до 70 км, следует из анализа треков полетов в архиве портала Flightradar24, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что беспилотники Global Hawk с 24 февраля 2022 года выполнили более 110 полетов над Черным морем. Их разведывательная миссия, как правило, длится около десяти часов.

Как следует из данных портала, в первый же день спецоперации американские БПЛА выполнили сразу два полета, приблизившись к полуострову на 120 и 160 км. Затем более недели они не залетали в Черное море.

На дистанцию менее 100 км беспилотники Global Hawk начали подходить к Крыму с 17 марта. Сейчас стратегические дроны США изредка приближаются к полуострову на расстояние от 70 до 90 км.

Ранее председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что главными целями атак украинских дронов на Крым является разведка российских военных объектов на полуострове, в том числе систем ПВО, и нанесение им ущерба. По его мнению, атака дронов, проведенная Украиной 16 февраля, не первая и не последняя.