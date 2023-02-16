Американка с теленком не сможет въехать в Россию ближайшие 40 лет

Американка Алисия Дэй, которая выгуливала теленка на Красной площади в Москве, рассказала NEWS.ru, что ей запретили въезд в Россию на 40 лет, вернуться в страну она сможет не ранее 13 февраля 2063 года. По решению миграционной службы столичной полиции, девушку обвинили в нарушении иностранцем правил въезда или режима пребывания на территории РФ, так как у нее нет регистрации.

Меня на данный момент выдворяют из России на 40 лет без права посещения. Это связанно с отсутствием регистрации. Хотя я на данный момент и начинала процедуру ее получения. <…> Также я даже не задумывалась, что моя прогулка по Красной площади будет иметь такие последствия. Думала, что спокойно погуляю по Москве, а потом оформлю все бумажки. В общем, я собираюсь это решение обжаловать и очень хочу вернуться обратно, — заявила Дэй.

Полицейские задержали активистку на Красной площади в начале февраля. Девушка скандировала лозунг «Животные — не еда». Ей выписали штраф в размере 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции, помешавшей пешеходам. Со слов Дэй, она просто хотела показать теленку красивое место. Так, на улицах Варшавы американка выгуливала барана.

По словам девушки, она спасла от убоя уже третьего теленка, выкупив его на Avito. Кроме того, в ее доме живут семеро поросят. Как писала газета Daily Mail, в 2019 году Дэй спасла свинью от забоя на ферме в пригороде Лондона, после чего привезла ее жить домой в маленькую квартиру в столице Великобритании. В итоге активистку выселили из дома, а свинью отправили в Королевское общество защиты животных.