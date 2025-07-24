Алые помидоры будто с юга: как заставить томаты краснеть в теплице

Алые помидоры будто с юга: как заставить томаты краснеть в теплице

Хотите получить урожай алых помидоров будто с юга, а они все висят зелеными на ветке? Есть решение! Рассказываем, как заставить томаты краснеть в теплице.

Первым делом проверьте температуру — при +30 °C и выше синтез ликопина (красного пигмента) останавливается. Снижайте температуру проветриванием и притенением (белый спанбонд на крышу). Оборвите все листья ниже уже налившихся плодов — это перенаправит питание на созревание.

Сделайте «стрессовый» полив: 3 дня не поливайте, затем внесите калиевую подкормку (1 ст. л. сульфата калия на 10 л воды) — это ускорит покраснение. Для экстренного дозревания используйте банановую кожуру: разрежьте ее и разложите у стеблей — выделяющийся этилен запустит процесс окрашивания. Если плоды крупные, но зеленые, опрыскайте их слабым йодным раствором (10 капель на 10 л воды).

В критических случаях снимите помидоры и дозаривайте в помещении рядом с яблоками — за 5–7 дней они приобретут равномерный красный цвет без потери вкуса.

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