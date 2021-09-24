Опубликовано видео, снятое незадолго до трагедии на Эльбрусе

Инструктор Игорь Даньков снял видео незадолго до рокового восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли пять человек. Он отмечал, что уже тогда прогноз погоды был «не очень». Ролик опубликован в Telegram-канале RT.

Сегодня в ночь мы собираемся идти на вершину. Прогноз не очень. Посмотрим, как оно будет, — раздаётся голос мужчины за кадром.

На видео видно, что всё пространство вокруг альпиниста усыпано снегом, при этом осадки не прекращаются.

Трагедия на Эльбрусе произошла 23 сентября. Группа из 19 человек попала в пургу и не смогла спуститься с горы из-за плохих погодных условий. В результате погибли пять человек. Изначально восхождение начинали 23 альпиниста, но четверо из них отказались продолжать поход.

Ранее один из застрявших на Эльбрусе альпинистов Дмитрий Парахин раскрыл подробности случившегося. По его словам, трагедия произошла из-за того, что группа заблудилась. Ситуацию усугубило то, что один из членов отряда сломал ногу.