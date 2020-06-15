Алла Бут заявила о готовности просить власти США об обмене мужа на Уилана

https://static.news.ru/photo/47a874fc-af53-11ea-b9c3-fa163e074e61_660.jpg Супруга Виктора Бута Алла Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Супруга россиянина Виктора Бута, который отбывает заключение в тюрьме американского города Марион, заявила, что готова направить обращение к властям США об обмене её мужа на осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана.

Если такая необходимость возникнет, то, конечно, я готова написать любое обращение, заявление и президенту Соединённых Штатов Америки, и в Конгресс США, — пояснила она в эфире телеканала RTVI.

Алла Бут добавила, что супруг провёл в неволе уже 12 с половиной лет, а это почти половина 25-летнего срока, который был ему назначен американским судом в апреле 2012 года. По её словам, прежде в США официально не отвечали на запросы российской стороны по Буту.

Я считаю, что тут всё зависит напрямую от политической воли США, потому что знаю, что наши дипломаты неоднократно обращались и в Госдепартамент, и другие инстанции, — сказала Бут.

Ранее NEWS.ru сообщал, что супруга российского лётчика Константина Ярошенко, которого осудили в США за подготовку к транспортировке крупной партии кокаина в Либерии, также надеется на обмен пилота на американского шпиона Пола Уилана. Приговор обвиняемому в шпионаже американцу 15 июня огласил Мосгорсуд. Суд признал Уилана виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в колонии строгого режима.