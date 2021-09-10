Аквабайки и гидрофлайты: в Москве стартовал фестиваль «Открытая вода»

В Москве проходит яркое событие для любителей спорта — фестиваль водных видов спорта «Открытая вода». Данное мероприятие организовано департаментом спорта города Москвы. Все желающие могут посетить Гребной канал в Крылатском и посмотреть на финал чемпионата России по водно-моторному спорту и не только.