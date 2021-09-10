Аквабайки и гидрофлайты: в Москве стартовал фестиваль «Открытая вода»

В Москве проходит яркое событие для любителей спорта — фестиваль водных видов спорта «Открытая вода». Данное мероприятие организовано департаментом спорта города Москвы. Все желающие могут посетить Гребной канал в Крылатском и посмотреть на финал чемпионата России по водно-моторному спорту и не только.
11 сентября было связано с аквабайками. Алексей Мишустин победил во втором этапе чемпионата России по аквабайку в классе «Гидрофлайт». Соревнования пройдут ещё в таких дисциплинах, как «Мотосёрф», «Гидрофлайт» и «Аквабайк HF».
12 сентября гости столицы смогут присоединиться к SUP-карнавалу. Организаторы обещают вручить призы самым активным участникам.
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»
Сергей Булкин/NEWS.ru