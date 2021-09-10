16+

Рубрики

Медиа

Архив

Аквабайки и гидрофлайты: в Москве стартовал фестиваль «Открытая вода»
Общество

Аквабайки и гидрофлайты: в Москве стартовал фестиваль «Открытая вода»

20:45, 11 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Москве проходит яркое событие для любителей спорта — фестиваль водных видов спорта «Открытая вода». Данное мероприятие организовано департаментом спорта города Москвы. Все желающие могут посетить Гребной канал в Крылатском и посмотреть на финал чемпионата России по водно-моторному спорту и не только.

11 сентября было связано с аквабайками. Алексей Мишустин победил во втором этапе чемпионата России по аквабайку в классе «Гидрофлайт». Соревнования пройдут ещё в таких дисциплинах, как «Мотосёрф», «Гидрофлайт» и «Аквабайк HF».

12 сентября гости столицы смогут присоединиться к SUP-карнавалу. Организаторы обещают вручить призы самым активным участникам.

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео