Актёр Краско дал советы по борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/91551cfe-0e2b-11eb-a317-fa163e074e61_660.jpg Иван Краско Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Народный артист России 90-летний Иван Краско недавно узнал, что заразился коронавирусом. Болезнь протекает у него в лёгкой форме, как он считает, благодаря давней закалке и активному здоровому образу жизни.

Можно сказать, что я уже побеждаю коронавирус. Он не видит во мне соперника, которого надо добить. У меня осталась слабость, аппетита нет, других симптомов нет. Мне кажется, помогла закалка. Значит, правильный образ жизни я выбрал — бегал много, играл в футбол. Мне прописали какие-то пилюли, пью. Хочу ещё купить ягод, буду с сахаром пить, — рассказал KP.RU Краско.

Он пояснил, что тяжёлых симптомов, температуры и кашля у него не было изначально. Краско чувствовал только слабость и потерю аппетита. Ему предлагали отлежаться в больнице, но он решил остаться с семьёй. У них признаков заболевания тоже нет.

Как писал NEWS.ru, Краско получил положительные результаты теста на коронавирус 6 октября. До этого он не верил в существование COVID-19, считал сообщения о пандемии информационным шумом и был уверен, что не заразится. По его словам, 3 и 5 октября он играл в спектаклях в Академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской, однако чувствовал тяжесть и слабость. Артист отметил, что медики приезжали к нему домой и предлагали госпитализацию, однако он заявил, что в больницу ехать не намерен. Он уверен, что причиной заболевания стал «перерасход ресурса», и намерен вскоре вернуться на сцену, по которой за несколько месяцев ограничений успел соскучиться. Однако пока что ему приходится проходить курс лечения на дому.