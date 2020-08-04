Актёр Фоменко покинул пост председателя Партии Роста

https://static.news.ru/photo/161f8a22-d68d-11ea-9b69-fa163e074e61_660.jpg Николай Фоменко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пресс-служба Партии Роста сообщила о смене председателя московского отделения. Так, вместо актёра и телеведущего Николая Фоменко пост занял председатель правления ПАО «Совфрахт» Дмитрий Пурим.

Новым председателем столичного отделения Партии Роста стал председатель правления ПАО «Совфрахт», член координационного совета организации «Деловая Россия» Дмитрий Пурим. На этом посту он сменил актера и телеведущего Николая Фоменко, — цитирует сообщение ТАСС.

Решение о переизбрании руководителя было принято ещё 23 июля 2020 года. Кандидатуру Пурима предложил Борис Титов. За неё единогласно проголосовали все делегаты районных ячеек. Пурим во время своей речи заявил, что на данный момент предпринимательскому сообществу важно держаться сообща и отстаивать свои права.

Будем стараться, чтобы партия прирастала новыми, яркими лидерами общественного мнения, успешными бизнесменами, готовыми генерировать новые идеи, брать на себя ответственность и открыто выступать против произвола власти. Наша задача — пройти в Госдуму в 2021 году, — заявил управленец.

Ранее NEWS.ru писал, что музыкант Сергей Шнуров оказался в списке сопредседателей Партии Роста. Съезд партии состоялся 7 июля, и на нём выбрали 10 её сопредседателей. Кроме шоумена в список вошли бизнес-омбудсмен Борис Титов, социальный предприниматель Ксения Безуглова, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и другие.