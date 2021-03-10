Актрису Тарасову оштрафовали за участие в митинге в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/fb4de5ea-81a4-11eb-93ae-96000091f725_660.jpg Аглая Тарасова Фото: aglayatarasova/instagram.com

Тимирязевский суд Москвы принял решение о назначении штрафа актрисе Дарье-Аглае Тарасовой за участие в акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла в Москве 2 февраля, рассказала пресс-секретарь суда Мария Прохорычева.

Тарасова Дарья-Аглая Викторовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником порядка организации массового мероприятия. — NEWS.ru), — сказала она.

Артистке присудили штраф в размере 10 тысяч рублей. Сама Тарасова на заседании не присутствовала, её интересы представлял адвокат — это разрешено для административных процессов.

В материалах дела силовики написали, что актриса «скандировала различные лозунги, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции», и добровольно приняла участие в мероприятии, передаёт РИА Новости.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Мероприятия сопровождались жёсткими задержаниями. В том числе силовики применяли силу к журналистам, писал NEWS.ru.