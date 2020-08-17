Активисты в России предложили ужесточить наказание за пьяную езду

В России предложили ужесточить наказание за вождение машины в нетрезвом состоянии при перевозке детей.
Предложение выдвинул лидер общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Соответствующее письмо он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву,
Курдесов предложил ужесточить наказание за нетрезвое вождение, если с пьяным водителем в салоне машины находился совершеннолетний человек: увеличить штраф до 60 тыс. рублей, а также срок лишения прав — до двух-трёх лет. В случае же, если в автомобиле находился ребёнок, водителя оштрафуют на 90 тыс. рублей и лишат прав на срок до пяти лет.
Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр города Саяногорска на территории Хакасии Михаил Валов оказался в суде из-за езды в нетрезвом виде, за которую он был задержан в начале июля. Инстанция вынесла свой вердикт и лишила главу города водительских прав на шесть месяцев.
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