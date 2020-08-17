Активисты в России предложили ужесточить наказание за пьяную езду

https://static.news.ru/photo/6ede2298-e08f-11ea-99d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России предложили ужесточить наказание за вождение машины в нетрезвом состоянии при перевозке детей.

Предложение выдвинул лидер общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Соответствующее письмо он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву, передаёт RT. Согласно ему, на сегодняшний день за езду состоянии опьянения предусмотрен штраф размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Курдесов предложил ужесточить наказание за нетрезвое вождение, если с пьяным водителем в салоне машины находился совершеннолетний человек: увеличить штраф до 60 тыс. рублей, а также срок лишения прав — до двух-трёх лет. В случае же, если в автомобиле находился ребёнок, водителя оштрафуют на 90 тыс. рублей и лишат прав на срок до пяти лет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр города Саяногорска на территории Хакасии Михаил Валов оказался в суде из-за езды в нетрезвом виде, за которую он был задержан в начале июля. Инстанция вынесла свой вердикт и лишила главу города водительских прав на шесть месяцев.