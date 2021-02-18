Активистку Анастасию Шевченко приговорили к условному сроку

https://static.news.ru/photo/99a47e46-71ee-11eb-8075-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Состоявшую в общественной организации «Открытая Россия» Анастасию Шевченко суд в Ростове-на-Дону признал виновной в участии в «нежелательной» организации, в деятельности которой нашли угрозу конституционному строю страны. Об этом рассказал адвокат Сергей Бадамшин.

Дело против Шевченко было открыто в январе 2019 года, и с тех пор она находилась под домашним арестом на съёмной квартире вместе с сыном Мишей и дочкой Владой и мамой. Теперь ей дали четыре года условно с испытательным сроком в четыре года.

Прокурор, как сообщила «Медуза», требовал для неё пять лет тюрьмы, но судья назначила ей наказание без лишения свободы, а домашний арест заменила на подписку о невыезде.

Дело против Шевченко завели из-за организации политических дебатов и опубликованного в соцсетях поста о лекции «Открытой России». Женщина, пока шло следствие, просила не ограничивать её свободу. Причина была уважительная — в интернате для тяжелобольных детей находилась её старшая дочь Алина. На тот момент девочке было 17 лет. Анастасия заявляла о необходимости посещать ребёнка, но ей отказали. После того как общественница оказалась под домашним арестом, Алина попала в больницу, где и скончалась.

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