Активист Котов доволен условиями содержания в московском СИЗО-7

https://static.news.ru/photo/8b1cb4d0-7684-11ea-8cbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/tass_agency

Адвокат Контанстина Котова Эльдар Гароз сообщил, что активист, осуждённый за нарушения правил проведения митинга, содержится в общей камере СИЗО-7 в Москве.

Котов находится в общей камере. Он сам очень доволен условиями содержания, говорит, что они гораздо лучше, чем в ИК-2 Владимирской области, где он находился ранее, — отметил юрист.

По его словам, в СИЗО нет масок для заключённых. А арестантов с признаками ОРВИ содержат вместе с остальными, сообщает ТАСС.

Котова задержали 10 августа во время несогласованной акции за честные выборы в Москве, едва он вышел из метро. Программиста приговорили к четырём годам колонии по так называемой дадинской статье 212.1 Уголовного кодекса. Следствие и суд заняли лишь четыре дня, писал NEWS.ru.