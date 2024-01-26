Актера сериала «Слово пацана» внесли в базу сайта «Миротворец» Актера Никиту Кологривого внесли в базу сайта «Миротворец»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Никита Кологривый

Российского актера Никиту Кологривого, известного по роли Кощея в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», внесли в украинскую базу сайта «Миротворец». Датой внесения Кологривого в базу значится 29 декабря 2023 года.

Среди причин внесения Кологривого в базу указаны «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также поддержка РФ. Кроме того актера обвиняют в «сознательном нарушении границ Украины», он принимал участие в съемках сериала «Черная весна» на территории Крыма. На сайте размещены личные данные артиста и его экс-супруги — актрисы Александрины Питиримовой.

Ранее звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый высказался в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. В Сети появилось видео с участием актера, который в военной форме обратился к бойцам Вооруженных сил России, находящимся на передовой.

Кологривый выразил благодарность военным за то, что деятели культуры могут спокойно заниматься творчеством. Он отметил, что актеры в новом фильме попытаются отыграть роли военных так, чтобы кино понравилось участникам СВО. СМИ пишут, что ролик с большой долей вероятности был записан летом 2023 года, но распространился только сейчас.