Аксёнов заявил об окончании водной блокады Крыма

Глава Крыма Аксёнов: водная блокада Крыма практически закончилась
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:36, 24 февраля 2022
Сергей АксёновФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что водная блокада Крыма фактически прекращена. Поступать воде на полуостров мешала искусственная преграда, перекрывавшая русло канала, отметил он в эфире «Соловьёв Live».
[Водная блокада Крыма] фактически закончилась, Вооружённые силы РФ контролируют узел в Новой Каховке. Националистами была создана искусственная преграда — «баррикада» из песка (в русле канала) в 16 километрах от Крыма. Это два препятствия, которые мешали воде поступать в Крым. Министерство обороны всю эту ситуацию уже контролирует, — подчеркнул глава Крыма.
Разблокировать Северо-Крымский канал удалось после того, как российские войска вышли к Херсону, рассказал ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее стало известно, что Сергей Аксёнов поручил Госкомитету по водному хозяйству готовить Северо-Крымский канал к приёму воды с Украины. До этого канал был перекрыт со стороны Украины в одностороннем порядке. Теперь, отметил Аксёнов, опреснительные установки для обеспечения полуострова водой уже не понадобятся.