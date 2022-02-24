Аксёнов заявил об окончании водной блокады Крыма

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Полиция задержала в центре Москвы больше 10 человек на несогласованной акции против операции Вооружённых сил России по демилитаризации Украины, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий, добавив, что правоохранители призывают собравшихся разойтись. ТАСС сообщает о 600 задержанных в ходе акции в центре Москвы.

В ходе несанкционированного мероприятия в центре столицы против специальной военной операции задержаны 600 человек, — говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на ГУ МВД. Отмечается о перекрытии Пушкинской площади, пройти...