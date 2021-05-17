Аксёнов: в Крыму прошли острую фазу с дефицитом воды

https://static.news.ru/photo/2c8dd4b2-b765-11eb-9db2-96000091f725_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на полуострове пройдена острая фаза с дефицитом воды для нужд населения. Политик в эфире канала «Миллет» пояснил, что остался актуальным лишь вопрос по устойчивому водоснабжению города Алушта.

Острую фазу прошли. Острая фаза сохраняется только в Алуште, где действует режим подачи воды — два утром, три вечером, — пояснил Аксёнов.

Он добавил, что для нужд Алушты, а также Симферополя планируется построить два новых водохранилища.

Скорее всего, будут построены ещё дополнительные водохранилища ёмкостью в Симферополе на 15 миллионов кубометров, в Алуште — 8 миллионов кубометров. Мы сейчас делаем технико-экономическое обоснование, — подчеркнул глава Крыма.

Также изучается вопрос по Ялте, где будет построена опреснительная установка. Кроме того, в период полноводья можно использовать для наполнения Счастливенского и Загорского водохранилищ воду притоков, уходящую в Чёрное море, отметил Аксёнов.

Ранее стало известно, что ещё в марте 2021 года Сергей Аксёнов заявил о стабилизации ситуации с графиками подачи воды. В связи с этим он отметил, что заседания оперштаба в привычном формате проводиться больше не будут. Наладить ситуацию с водоснабжением в Крыму удалось благодаря рабочему пуску двух скважин на новом Бештерек-Зуйском водозаборе и построенном водоводе к Симферополю.