Академик Зверев: жара и солнце вряд ли сильно повлияют на COVID-19

https://static.news.ru/photo/c7d4c548-a988-11ea-936d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жаркая летняя погода вряд ли уменьшит активность нового коронавируса. Такое мнение высказал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Я не думаю, что будет сильное влияние. Посмотрите, что происходит в Бразилии: сильного влияния не будет, — считает эксперт.

Академик РАН напомнил, что вирус чаще всего передаётся от человека к человеку не на улицах, а в помещениях. Именно поэтому погода не сократит количество случаев заражения. Но при этом ультрафиолетовое излучение действительно разрушительно влияет на SARS-CoV-2.

Зверев также подчеркнул, что вирус не может попасть в помещение с улицы через систему кондиционирования, так как он «не летает там», сообщает «Интерфакс».

В мире заражены 7 139 996 человек (21 116 за последние сутки), выздоровел 3 465 851 (12 782 за последние сутки), погибли 408 042 (1266 за последние сутки).

По состоянию на понедельник, 8 июня, в России зарегистрировано 476 658 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. 230 688 пациентов выздоровели. Ещё 5971 человек умер.

Ранее, как писал NEWS.ru, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по распространению COVID-19. По её словам, российским медикам удалось сделать большое количество тестов на коронавирус. Во многом благодаря этому заражение выявляют на ранней стадии.