Академик рассказал, когда ждать второй волны коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/7a0aab9c-8e31-11ea-9c7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если не удастся снизить скорость распространения коронавируса, осенью россиян может ждать вторая волна пандемии. Об этом заявил доктор медицинских наук Антон Ершов.

Это стопроцентно сезонный вирус. Осенью-зимой он будет активизироваться, — сообщил «Российской газете» эксперт.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране может начаться вторая волна заболеваемости COVID-19, если не будет создан популяционный иммунитет.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 247 тысяч, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 4 мая общее число инфицированных достигло 145 268 (+10 581 за последние сутки), 18 095 пациентов выздоровели, умерли 1356 человек (+76 за последние сутки). В Москве 74 401 заболевший (+5795 за последние сутки), 7573 выздоровели, 764 умерли.