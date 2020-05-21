Академик РАН пояснил, кого будут вакцинировать от COVID-19 в первую очередь

https://static.news.ru/photo/0311db46-9c00-11ea-bb30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

От коронавируса в первую очередь нужно прививать граждан из групп риска. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. По его словам, в эту категорию входят врачи, работающие с инфицированными, и пожилые люди.

Я бы с самых уязвимых [начал прививки], а самые уязвимые у нас — это врачи, которые работают с больными в больницах, начиная от Коммунарки, 52-й, Склифа. <...> С врачебного сообщества я бы, конечно, начал, ну и потом пожилые [люди], — цитирует его ТАСС.

По словам Гинцбурга, вирус передаётся при близких контактах, поэтому вакцинировать нужно всех, кто трудится в организованных коллективах, в частности работающих на стройке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил: первые результаты испытаний российской вакцины против коронавируса могут появиться только в конце июля. По словам главы Минздрава, над вакциной работают несколько производителей в России. Начались доклинические испытания.