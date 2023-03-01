Академик РАН оценил вероятность искусственного происхождения COVID-19 Академик РАН Покровский завил об отсутствии доказательств искусственного происхождения COVID-19

Фото: Zhang Chenlin/XinHua/Global Look Press

На данный момент доказательства искусственного происхождения COVID-19 отсутствуют, заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский. В беседе с Lenta.ru он отметил, что к подобным заявлениям следует относиться скептически, пока не будет собрано достаточно достоверных данных.

Пока достаточных достоверных данных об искусственном происхождении коронавируса нет. Поэтому надо скептически относиться к таким заявлениям, пока не будет четких и ясных доказательств, — пояснил специалист.

По словам академика, ситуация вокруг коронавирусной инфекции и пандемии приобрела политический характер. Поэтому сейчас можно ожидать различных заявлений о происхождении COVID-19.

Сейчас обсуждение происхождения коронавируса приняло политический характер, поэтому можно слышать самые разные заявления, — заключил академик.

Директор ФБР Кристофер Рэй ранее назвал причиной пандемии коронавирусной инфекции утечку из лаборатории в Ухани. Он отметил, что данная версия на данный момент стала основной. Рэй также добавил, что китайское правительство препятствует проведению расследования.

Представитель МИД КНР Мао Нин призвала прекратить дискредитировать Китай и политизировать вопрос происхождения COVID-19. По ее словам, совместная научная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и КНР пришла к выводу, что такое происхождение коронавируса маловероятно.