Академик РАН объяснил, зачем человечеству осваивать Луну Академик РАН Каторгин: землянам нужно осваивать Луну, чтобы было проще наблюдать за космосом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Человечество должно продолжать осваивать Луну, поскольку оттуда легче наблюдать за космическими процессами и явлениями, заявил в беседе с NEWS.ru ученый, конструктор двигателей, доктор технических наук, академик РАН, конструктор ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин. Кроме того он подчеркнул, что сама по себе Луна является отличной площадкой для изучения науки

Во-первых, с научной точки зрения это очень интересно. Во-вторых, если на Луне построить научную базу, лабораторию, оттуда гораздо удобнее и проще наблюдать за процессами, происходящими в космосе, без всяких помех. За звездами, квазарами, сверхновыми звездами, планетами, похожими на Землю, которых все больше и больше открывают. Это прекрасная площадка для развития науки о космосе, о человеке. Очень нужная и полезная вещь, — сказал Каторгин.

Он выразил сожаление, что когда-то советские специалисты прекратили осваивать Луну. Он отметил, что в скором времени с космодрома «Восточный» отправится в полет новый аппарат «Луна-25». По мнению ученого, это важное и нужное направление.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что корпорация намерена запустить автоматическую посадочную станцию «Луна-25» на естественный спутник Земли после 46-летнего перерыва. В рамках миссии предполагается посадка аппарата в районе Южного полюса, чего еще ранее не осуществляла ни одна страна.