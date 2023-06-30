«Мы возвращаемся на Луну»: глава Роскосмоса поговорил с Путиным Глава Роскосмоса заявил о планах корпорации запустить на Луну аппарат «Луна-25»

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Юрий Борисов и Владимир Путин

Роскосмос намерен провести запуск автоматической посадочной станции «Луна-25» на естественный спутник Земли после 46-летнего перерыва, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В рамках этой миссии предполагается посадка аппарата в районе южного полюса, чего еще ранее не осуществляла ни одна страна. Он подчеркнул, что такие миссии являются достаточно рискованными, вероятность их успеха, по словам главы космической организации, составляет 70%.

Запуск аппарата, как ранее сообщали в Роскосмосе, запланирован на 13 июля 2023 года.

Мы возвращаемся на Луну после 46-летнего перерыва. Нам предстоит запуск «Луна-25». Миссия предполагает посадку в районе южного полюса, таких вещей еще никто в мире не делал, — сказал Борисов.

В задачи «Луна-25» входят изучение верхнего слоя поверхности в районе Южного полюса Луны и отработка технологии посадки и анализа грунта.

Следующие миссии, в которых буду задействованы аппараты «Луна-26, «Луна-27» и «Луна-28», как ожидается, будут готовить вместе с китайскими аппаратами, задача которых — подготовка к развертыванию лунной базы. Их пуски запланированы на 2027-й и 2028 год.

Ранее Борисов сообщил, что правительство России продлило работу российского сегмента Международной космической станции до 2028 года. Он добавил, что необходимо уже готовиться к созданию Российской орбитальной станции.

В настоящее время в РФ разрабатывается эскизный проект Российской орбитальной станции. Он должен быть готов к середине 2023 года. Предполагается, что новая станция позволит сохранить российскую пилотируемую космонавтику после прекращения работы МКС в 2028 году.