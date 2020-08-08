Академик оценил угрозу распространения в России нового смертельного вируса

В мире существует риск распространения лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS). России она пока не грозит.
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Определенная угроза распространения лихорадки в мире всегда есть, но вероятность, что она будет в России, мала, — цитирует его агентство.
Малеев напомнил, что у России граница с Китаем ещё закрыта, так что реальной угрозы пока нет. Однако лучше вести тщательный мониторинг ситуации. А также разобраться, какие клещи являются носителями лихорадки.
После того как из КНР начали приходить тревожные сообщения об очередном вирусе, Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом на территории России, сообщил NEWS.ru.
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